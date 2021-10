Unternehmenssteuern G20 für Deal zur globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen

Die "historische Einigung" auf eine Mindestbesteuerung großer Firmen werde das schädliche globale Wettrennen um die niedrigsten Steuersätze für Unternehmen beenden, erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Samstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Einigung am Abend "ein klares Gerechtigkeitssignal in Zeiten der Digitalisierung".