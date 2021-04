Unternehmensethik in der Coronapandemie Moral wappnet gegen Krisen

Stuttgart - In der Coronakrise ist eine Branche in den Blick geraten, die lange ein Imageproblem hatte: Auf einmal wurden Pharma- und Impfstoffhersteller zu ersehnten Rettern der Menschheit. Klaus Leisinger, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel und Präsident der Basler Stiftung Globale Werte Allianz, kennt die dem Pharmabereich eigenen, ethischen Konflikte zwischen medizinischen Zielen und Gewinninteressen sehr gut. Über viele Jahre hat er für das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis gearbeitet und sich dabei für entwicklungspolitische Ziele wie den fairen und bezahlbaren Zugang zu Medikamenten engagiert.