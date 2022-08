Unternehmen Südkoreas Präsident begnadigt Samsung-Erbe

Begnadigung für "sorgfältig ausgewählte Wirtschaftsführer"

Der Erlass von Yoon tritt den Angaben zufolge am Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft (1910 bis 1945) am nächsten Montag in Kraft. In Südkorea werden zum 15. August jeden Jahres traditionell Amnestien oder Massenbegnadigungen gewährt. Von dem jetzigen Straferlass profitiert auch der Vorsitzende der Lotte Group, Shin Dong Bin, der wegen Korruption zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde.