Unternehmen investieren weniger Firmen klagen über Gaspreis

Dabei sind viele Unternehmen aktuell von der Explosion der Energiepreise noch gar nicht betroffen. Weil sie ihre Lieferverträge langfristig abgesichert haben, schlägt der Preisanstieg derzeit erst bei etwa 40 Prozent der Befragten voll durch, geht aus der Umfrage hervor. Rund ein Viertel der Familienunternehmen rechnen erst im zweiten Halbjahr 2022 und ein weiteres Viertel sogar erst 2023 mit erheblichen Belastungen durch die höheren Preise bei Strom, Gas, Diesel und Benzin. „Ob jetzt oder später – auf Familienunternehmen kommen enorme Belastungen zu. Das sollte die Politik bei all ihren Maßnahmen immer mitbedenken. Ansonsten wird die Wirtschaft hierzulande nicht nur stagnieren“, sagt Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik.

77 Prozent der Befragten setzen Gas ein

77 Prozent der befragten Industrieunternehmen setzen den Angaben zufolge Gas im Produktionsprozess ein. Auf Strom sind 94 Prozent angewiesen. „Deutschland hat in der Energiepolitik dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt – und das schon vor der jetzigen Krise“, sagt Kirchdörfer. „Für Strom müssen die Unternehmen beispielsweise mehr als das Doppelte zahlen als in Industrieländern mit den niedrigsten Stromkosten. Wir benötigen eine Politik, die diese Wettbewerbsverzerrung korrigiert und den Höhenflug der Energiepreise stoppt“, fügt er hinzu. Aber immerhin: Nun ein kleiner Teil der Befragten will angesichts der rasant steigenden Preise Betriebsstätten ins Ausland verlagern.