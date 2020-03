Unternehmen in Baden-Württemberg Kampf gegen die Pleite: Fast 90 000 Hilfsanträge gestellt

Telefonaktion unserer Zeitung

Bei der Telefonaktion unserer Zeitung betonte Hoffmeister-Kraut, das Notfallprogramm diene der Insolvenzabwehr. „Wir können damit nicht alle Corona-bedingten Umsatz- und Gewinneinbußen ausgleichen, auch wenn dies so manche Antragsteller vom Staat erwarten.“ Auch viele abhängig Beschäftigten gingen in Kurzarbeit und müssten in dieser schweren Zeit mit Einkommenseinbußen ihre Familien über Wasser halten. In ihrer Existenz bedrohte Unternehmer können im Rahmen des Programms einen einmaligen Zuschuss bis zu 30 000 Euro beantragen. Für die Soforthilfen stehen vier Milliarden Euro bereit.