Unternehmen aus Winnenden Kärcher profitiert vom Hygienetrend und wächst zweistellig

Etwa die Hälfte des Umsatzes entfällt den Angaben nach auf das Geschäft mit Privatkunden, die andere auf das Geschäft mit professionellen Anwendern. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie fragten Privatkunden mehr Hochdruck- und Dampfreiniger sowie Gartengeräte nach. Im vergangenen Jahr zog dann auch das Geschäft mit Geräten für den Einsatz in der Industrie, in der Gastronomie und in anderen Bereichen an.