Unterhaltung Annette Frier macht "kleines Festival der guten Laune"

Köln/Schleiden - Die Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (47) will mit einer Kultur-Veranstaltungsreihe Menschen in den Flutgebieten etwas aufmuntern. Das Projekt trägt den Titel "#biseswiederhellwird" und wurde von der Kölnerin initiiert, wie die Stadt Schleiden in der Eifel mitteilte.