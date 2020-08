Unterhaltsamer Blick ins Archiv Legendäre Mannschaftsfotos des VfB Stuttgart

Am Montag war die Mercedes-Benz-Arena Schauplatz des Fotoshootings, bei dem das VfB-Team für die erste Saison nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga abgelichtet wurde. Natürlich gilt auch für dieses Foto: Alles nur eine Momentaufnahme. Denn die Transferperiode läuft noch bis Anfang Oktober, im Kader können sich also noch Veränderungen ergeben. Allzu viele werden es dem Vernehmen nach aber nicht sein.