Unterhaching Pflegeheim-Bewohnerin stirbt nach Streit um geöffnetes Fenster

Unterhaching - Eine Auseinandersetzung um ein geöffnetes Fenster hat in einem Pflegeheim in Unterhaching eine 93-Jährige das Leben gekostet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau mit einem 89 Jahre alten Bewohner der Einrichtung bei einer Silvesterfeier in Streit geraten. Anlass soll demnach ein zum Lüften geöffnetes Fenster gewesen sein. Der 89-Jährige habe sich daran gestört. Die 93-Jährige hatte laut Polizei das Fenster geöffnet.