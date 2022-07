Unterführung in Weinstadt Immer wieder schnappt die Transporterfalle zu

Tieferlegung nicht finanzierbar

Eine Tieferlegung der Straße komme zum einen nicht infrage, weil die Steigung der Straße in Richtung Beutelsbach zu groß würde. Außerdem müssten auch Zubringerstraßen und Gehwege tiefergelegt werden, ebenso Versorgungsleitungen, die unter der Straße verlaufen. „Das wäre ein Millionenvorhaben, das die Stadt nicht stemmen möchte.“

Und den Verkehr umlenken und die Unterführung sperren? Das hätte große Auswirkungen auf den Verkehr in Weinstadt – das habe eine zweiwöchige Sperrung wegen Bauarbeiten für den Glasfaserausbau im vergangenen Sommer gezeigt, heißt es seitens der Stadt. Die Maßnahme habe zu erheblichen Staus im Stadtgebiet geführt und offensichtlich gemacht, wie wichtig diese Verkehrsachse als Verbindung zwischen den Stadtteilen sei.

Das Fazit des Oberbürgermeisters Michael Scharmann, der sich nach seinem Amtsantritt mit viel Elan der leidigen Angelegenheit angenommen hatte: „Wir haben lange an Möglichkeiten getüftelt, wie wir die Situation an der Unterführung in Beutelsbach lösen können, und inzwischen viele Warnungen eingebaut. Trotzdem bleiben unaufmerksame Fahrer immer wieder dort hängen. Das tut mir sehr leid für jeden Einzelnen – aber wir müssen wohl mit dieser Situation leben“.

Aber wohl auch mit ein wenig Häme. So hat es sich etwa eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „DIE Unterführung (Beutelsbach)“ zur Aufgabe gemacht, die Steckenbleiber lückenlos zu dokumentieren. Laut Angaben des sozialen Netzwerks werden dort im Schnitt zehn Beiträge pro Jahr verfasst. Der jüngste jedoch aus der Nachbarkommune Winterbach, wo sich – ebenfalls in einer Bahnunterführung – ein Wohnmobil festgefahren hatte. Der dortige Bürgermeister sei wohl ein bisschen neidisch gewesen, dass sein Heimatort (Müller stammt aus Beutelsbach ) immer in der Zeitung erwähnt werde, heißt es in einem Kommentar. Die Antwort: „Schaffen die aber nicht!“