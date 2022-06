Unterfranken 1500 Legehühner verenden bei Brand von Hühnerhof

Beim Brand eines Hühnerhofs in Unterfranken sind am Mittwoch 1500 Legehühner verendet. Der Schaden an dem Hof im Bad Kissinger Ortsteil Hausen liege im sechsstelligen Bereich, teilte die bayerische Polizei am Mittwoch in Würzburg mit. Aus neun Gemeinden in der Umgebung seien Feuerwehren mit rund 90 Kräften im Einsatz gewesen.