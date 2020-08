Unter neuer Regie "Tron"-Reihe wird mit Jared Leto fortgesetzt

Der australische Regisseur Garth Davis (45) soll für Disney an Bord sein, berichteten die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter". Davis wurde 2016 für sein sechsfach oscarnominiertes Spielfilmdebüt "Lion" gefeiert. Oscar-Preisträger Jared Leto (48, "Dallas Buyers Club", "Suicide Squad") ist an dem schon länger geplanten Projekt als Hauptdarsteller und Produzent an Bord.