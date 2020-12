Unter Alkoholeinfluss auf der A81 unterwegs Schlangenlinien und ein Stopp auf der Fahrbahn

Der Zeuge bremste unterdessen parallel zum Renault auf dem Standstreifen ab. Von dort aus will er beobachtet haben, wie die Frau mitten auf der A81 aus dem Wagen ausstieg und auf der Fahrbahn stehen blieb. Nachdem sie mehrere Male ein- und wieder ausgestiegen war, setzte sie ihre Fahrt fort - mit geringer Geschwindigkeit und weiterhin in Schlangenlinien. Der Fahrer des anderen Wagens hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert und heftete sich an die Fersen der 57-Jährigen. An der Anschlussstelle Zuffenhausen fuhr die Renault-Lenkerin ab und setzte ihren Weg auf der B10 in Richtung Vaihingen fort. Die Polizei stoppte den Renault letztendlich an der Ausfahrt Schwieberdingen.