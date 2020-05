Unruhen nach Tod von George Floyd Verwüstungen, Straßenschlachten und Brände in Los Angeles

Los Angeles - Die Unruhen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz haben unter anderem in Los Angeles zu großen Verwüstungen geführt. Die Feuerwehr teilte am Sonntag mit, sie sei in der Nacht zu Dutzenden Bränden ausgerückt. Zahlreiche Läden wurden beschädigt und geplündert. Am Sonntagmorgen patrouillierten bewaffnete Nationalgardisten durch die Stadt.