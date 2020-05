Unreal Engine 5 Demo auf der Playstation 5 liefert beeindruckende Bilder

Stuttgart - Mit einem Video, das auf den erste Blick auch ohne Zweifel aus einem Hollywood-Film stammen könnte, hat das Entwicklerstudio Epic Games erste Einblick in die Unreal Engine 5 gewährt. Die Technikdemo mit dem Namen „Lumen in the Land of Nanite“ lief auf einem Entwicklungsmodell der Playstation 5 und gab somit gleichzeitig einen Ausblick darauf, was die kommende Konsolengeneration leisten kann.