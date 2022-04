Unmut in Winzerhausen 100 Unterschriften gegen Bebauung

Noch liegt der Großbottwarer Verwaltung kein Bebauungsplan für das ehemalige Gelände der Volksbank im Winzerhäuser Ortszentrum vor. Doch im Ort regt sich Widerstand. So haben die Nachbarn Reiner Stark und Michael Boltz am Samstag an einem Infostand Unterschriften gesammelt. Ihren Angaben zufolge haben sich mehr als 100 Bürger angeschlossen.