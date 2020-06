Union-Kanzlerkandidatur Markus Söder zieht es plötzlich weg aus Bayern

Erst sechs Wochen vor der Wahl im Herbst 2018 hatte Söder die Abgrenzung zur AfD vorgenommen, nun spricht Markus Blume von einer „Lernkurve“. Durch sein Corona-Management genießt Markus Söder jedenfalls aktuell einen Beliebtheitswert von 90 Prozent, so viel wie kein anderer Ministerpräsident zuvor. Gut, auch Blume wiederholt auf der Frage nach einer Kanzlerkandidatur den Satz: „Markus Söders Platz ist in Bayern.“ Und Söder selbst will seinen Sommerurlaub „natürlich in Bayern“ verbringen. Aber es kommt Bewegung in die Sache.