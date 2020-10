Unimog feiert Jubiläum Daimlers Arbeitsgerät auf Rädern

Stuttgart - Der Unimog feiert ein rundes Jubiläum: Vor 70 Jahren, am 27. Oktober 1950, übernahm die Daimler-Benz AG von der Maschinenfabrik Gebr. Boehringer in Göppingen das Geschäft mit dem vielseitigen Nutzfahrzeug. Es war die Geburtsstunde des Unimog von Mercedes-Benz. Der Name Unimog entstand aus der Verkürzung des Begriffs „Universal-Motor-Gerät“.