Unglück ORF: Auto in Salzach gestürzt - drei Tote

VfB Stuttgart II

Frank Fahrenhorst kündigt Konsequenzen an

Wenn es so weitergeht, steigt der VfB Stuttgart II am Saisonende in die Oberliga ab. Deshalb will Trainer Frank Fahrenhorst nach dem 1:2 bei Schlusslicht TSV Schott Mainz Änderungen vornehmen, neue Reize setzen. Fragt sich nur, was für welche?