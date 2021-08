Unglück Mindestens ein Toter bei Hauseinsturz in Spanien

"Das war ein echtes Wunder", sagte Bürgermeister Andrés Martínez dem staatlichen Fernsehsender "RTVE". Der junge Mann sei schwer verletzt, aber ihm gehe es "den Umständen entsprechend gut". Das Unglück hatte sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Wohnanlage "Font Nova" in Peñíscola rund 130 Kilometer nordöstlich von Valencia ereignet. Teile eines Gebäudes mit rund 20 Wohnungen stürzte plötzlich und aus noch unbekannter Ursache zum Teil ein. Mehrere Bewohner konnten sich nach eigenen Angaben rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem sie "komische Geräusche" gehört hatten.