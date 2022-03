Unglück Kind zündelt mit Laub und löst Waldbrand aus

Vom Hobby zur Hilfsaktion

Ein Korbmacher wird zum Helfer in der Not

Albrecht Leize macht aus seinem Hobby eine Hilfsaktion: Der Höpfigheimer will mit rund 60 Korbwaren einen Benefizabverkauf starten und den Erlös je zur Hälfte den Opfern der Ahrtal-Flutkatastrophe und dem Förderverein Kinderheim Zsobok in Murr spenden. Dieser hilft aktuell den Kriegsopfern in der Ukraine.