Unglück in Südtirol Zwei deutsche Segelflieger tödlich verunglückt

Die Männer - der zweite wurde 1951 geboren - waren am Dienstag von Osttirol in Österreich aus über die italienische Grenze nach Südtirol geflogen. Beim Rückflug stürzte das Segelflugzeug aus zunächst ungeklärter Ursache am Berg Lutterkopf in der Gemeinde Welsberg-Taisten im Pustertal ab.