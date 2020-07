Unglück in Österreich Zwei Wanderer sterben bei Felssturz in Klamm – Sieben Verletzte

Mixnitz - In Österreich sind bei einem Felssturz in einer Klamm nach Angaben der Bergrettung zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere Wanderer wurden teils leicht, teils schwer verletzt, sagte ein Mitglied des Bergungsteams. Der Vorfall ereignete sich in der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Steiermark. Offenbar waren am Mittwoch mehrere Felsstücke aus den Steilwänden herausgebrochen und hatten die Wanderer getroffen. Die Suche nach etwaigen weiteren Opfern war am Nachmittag noch im Gang. Die Identität der Toten und der Verletzten war zunächst unklar.