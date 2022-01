Unglück in den bayerischen Alpen Skitourengeher stirbt in selbst ausgelöster Lawine

Rosenheim - Ein Skitourengeher hat in den Berchtesgadener Alpen in Oberbayern eine Lawine ausgelöst und ist darin ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, war der 39-Jährige mit einem 54-jährigen Begleiter am Dienstagnachmittag auf rund 2400 Metern Höhe unterwegs zur Hocheisspitze, als sich das Unglück ereignete. Für den Mann, der rund 400 Meter tief mitgerissen wurde, kam demnach jede Hilfe zu spät.