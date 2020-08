Unglück im Karwendelgebirge Deutsche Wanderin in österreichischen Alpen tödlich verunglückt

Innsbruck - Eine deutsche Wanderin ist bei einer Tour in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der 2733 Meter hohen Kaltwasserkarspitze im Karwendelgebirge stürzte die 47-Jährige am Donnerstag ab, wie die Landespolizeidirektion Tirol nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Ihre 40-jährige deutsche Begleiterin und eine weitere Bergsteigerin wurden von der Crew eines Notarzthubschraubers gerettet und in die Gemeinde Scharnitz geflogen.