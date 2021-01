Unglück im Berchtesgadener Land 43-Jähriger stürzt bei Bergtour in den Tod

Bischofswiesen - In Bischofswiesen im Berchtesgadener Land ist ein Mann bei einer Bergtour 50 Meter tief abgestürzt und dabei getötet worden. Die Bergwacht Berchtesgaden habe ihn in der Nacht am Absturzort tot aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit. Die Berchtesgadener Polizei übernahm die Ermittlungen.