Ungewollte Kinderlosigkeit Fast jedes zehnte Paar in Deutschland ungewollt kinderlos

VfB Stuttgart

Wo die Geburtsstunde des VfB geschlagen hat

Präsident Claus Vogt hat am Mittwoch ein Schild an jenem Haus enthüllt, an dem die Geschichte des VfB Stuttgart vor 127 Jahren begann. Es soll nur ein erster Schritt bei seinem Vorhaben sein, den Verein im Stuttgarter Stadtleben präsenter zu machen.