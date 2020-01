Ungewöhnliches Projekt in Steinheim Neuer Wohnraum im alten Trafoturm

Steinheim - Die Idee stammt von Bürgermeister Thomas Winterhalter. Was andernorts bereits umgesetzt worden ist, könnte auch in Steinheim funktionieren: Wohnen im ehemaligen Trafoturm. In Steinheim hat es ein paar davon, doch für das Vorhaben geeignet ist lediglich der Trafoturm An der Steige. Er steht einen Steinwurf von der Murrbrücke entfernt am Radweg, der nach Rielingshausen führt. „Die anderen Trafotürme waren aufgrund ihrer Lage oder aber aufgrund der geringeren Abmessungen für eine Umnutzung nicht geeignet“, erklärt Winterhalter. „Sie werden dann in der Regel abgebrochen und die Grundstücke in den Ursprungszustand zurückversetzt.“