Ungewöhnliche Show Bülent Ceylan: Auftritt im Autokino "war sehr bewegend"

Ceylan trat am Samstagabend in einem Autokino mit 225 Stellplätzen im hessischen Viernheim auf, das erste von mehreren Gastspielen dort. Der Ton wurde über eine UKW-Frequenz in die meist mit je zwei bis vier Menschen besetzten Fahrzeuge gesendet. "Wir haben ein paar Autos extra nah an die Bühne gelassen - damit ich sehen kann, dass die Leute wirklich lachen", sagte der aus Mannheim stammende Ceylan.