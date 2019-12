1958 gab es den ersten Schoko-Adventskalender zu kaufen

Erst seit dem frühen 20. Jahrhundert werden Adventskalender gedruckt, zunächst waren es reine Bildkalender. 1958 ging angeblich der erste mit Schokolade befüllte Kalender in den Verkauf. Moderne Adventskalender werden gerne in Form von Säcken, Tütchen oder Schächtelchen verschenkt, die man an die Wand, an die Tür oder an die Decke hängt. Selbstgebastelte beziehungsweise befüllte Adventskalender kommen bei den meisten immer noch am besten an – ob bei Kindern oder bei Erwachsenen.