Ungebetene Gäste im Haus Die Hauswinkelspinne krabbelt in unsere Wohnungen

Stuttgart - Sie ist groß, dunkel, behaart, lauert in den Hausecken – und sie kann sogar beißen. Der Hauswinkelspinne ist vermutlich jeder schon mal begegnet und dieses Zusammentreffen löst nicht nur bei arachnophoben Menschen – also Menschen, die Angst vor Spinnen haben – einen großen Schrecken aus. Denn die in Deutschland häufig vorkommende Spinne kann eine Beinspannweite von bis zu zehn Zentimetern haben und füllt damit eine Handfläche aus. Momentan trifft man sie vermehrt in den Häusern und Wohnungen an, denn die sinkenden Temperaturen lassen sie Schutz suchen. „Die Hauswinkelspinne mag es feucht, man findet sie deswegen häufig in Badezimmern oder Kellern“, sagt Roland Mühlethaler, Experte beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Auch unter Fußleisten verstecke sie sich gerne. Im Herbst machen sich die Männchen auf die Suche nach Weibchen und sind deswegen aktiver.