Ungarischer Back-Hype Mit der Gulaschtorte durch die Krise

Irgendwann klopften die Medien bei Sabjan an

Als die Betriebswirtin vor gut einem Jahrzehnt für ihren damals drei Jahre alt gewordenen Sohn ihre erste „Lightning McQueen“-Geburtstagstorte zauberte, einem Protagonisten aus dem Disney-Film „Cars“ nachempfunden, verlor die Betriebswirtin noch keinen Gedanken an einen Wechsel ins Backgeschäft. Doch nachdem sie vor fünf Jahren auf Bitte eines Freundes ihre erste Paprikaeintopf-Torte kreierte, sorgten ihre verblüffend naturalistischen Werke erst in den Webwelten, aber dann auch bald in Ungarns Medien für immer größeren Wellenschlag. Vermehrten Einladungen in die TV-Studios folgte ein Buch über ihre Tortenkunstwerke– und stets mehr Backaufträge.

„Irgendwann waren mein Job, die Kinder und das Backen nicht mehr zu kombinieren – es fehlte mir einfach an Schlaf“, erklärt die Finanzfachfrau. Nach 20 Berufsjahren eröffnete sie 2019 eine eigene Konditorei: „Wenn man ein Talent hat, sollte man es auch nutzen.“

Gulasch- und Eintopftorten sind gutes Marketing

Ihre spektakulären Tortenschöpfungen haben die Neu-Bäckerin bis heute erstaunlich gut durch die Coronakrise gebracht. Denn statt wie zunächst geplant in dem von den Touristen stark frequentierten Zentrum eröffnete sie ihre Konditorei in einem guten Wohnviertel in Budapests 13. Distrikt. „Das war mein Glück – denn von Touristen bin ich nun nicht abhängig.“

Die „Essenstorten“ seien vor allem „gut fürs Marketing“, ist die Erfahrung der geschäftstüchtigen Konditorin, die mittlerweile ein halbes Dutzend Angestellte beschäftigt: „Es läuft sehr gut. Wenn die Leute eine Geburtstagstorte bestellt haben, kaufen sie später bei uns auch andere Kuchen.“

Ob sich unter ihren Gulasch- und Eintopftorten Schokolade-, Himbeercreme- oder gesalzene Karamell-Füllungen verbergen, „alle unserer 15 Geschmacksrichtungen sind köstlich“, versichert Adrienn Sabjan. Sie selbst hat aber genug von Süßem: „Ich mag Salziges – und esse gerne Chips.“