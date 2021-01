Unfallflucht zwischen Poppenweiler und Marbach Unbekannter fährt rückwärts aus Feldweg

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstanden etwa 3000 Euro Schaden. Das Polizeirevier Marbach sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum silbernen Wagen machen können.Hinweise bitte an Telefon 07144/9000.