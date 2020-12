In der Frauenstraße in Murr kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwischen 11.45 und 12.05 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Ausparken gegen einen VW Polo, der auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach unter 07144/9000 entgegen.