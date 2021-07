Am Donnerstag kam es zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Audi, der auf einem der Parkplätze stand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.