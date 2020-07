Unfallflucht in Steinheim und Marbach Geparkte Autos beschädigt

VfB Stuttgart

Bundesliga-Rückkehrer bestreitet erste Testspiele ohne Zuschauer

Der VfB Stuttgart wird seine ersten beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die kommende Saison ohne Zuschauer bestreiten. Zunächst tritt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo am 8. August gegen den Zweitligisten SV Sandhausen an.