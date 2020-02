Pleidelsheim - In Pleidelsheim bog ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10.45 und 12.30 Uhr von der Bachgartenstraße nach links in die Häldenstraße ein.

Hierbei streifte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und fuhr anschließend davon.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten rote Lackantragungen an dem Skoda.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144 900-0 entgegen.