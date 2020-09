Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Badbrunnenstraße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein noch Unbekannter zwischen 9 und 10 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Dachrinne und machte sich anschließend aus dem Staub. Aufgrund der Höhe von etwa 3 Metern, dürfte es sich um einen Lastwagen oder ein ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben. Der Schaden an der Dachrinne wie am Dach selbst wird von der Polizei auf mehrere tausen Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach unter 07144/9000, entgegen.