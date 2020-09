Unfallflucht in Oberstenfeld Geparktes Auto angerempelt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrer gegen einen Hyundai, der am Dienstag zwischen 14 und 16.20 Uhr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld auf einem Parkplatz abgestellt worden war. Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 3500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 71 44 / 90 00 beim Polizeirevier Marbach zu melden.