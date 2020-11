Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen einer Unfallflucht, die in der Nacht auf Samstag im Panoramaweg in Oberstenfeld begangen worden ist. Ein Audi war dort zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, am Straßenrand geparkt worden. Ein noch unbekannter Fahrer streifte wohl beim Vorbeifahren das Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Hinweise bitte an Telefon 07144/9000.