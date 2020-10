Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in der August-Lämmle-Straße etwa 1500 Euro Schaden hinterlassen. Dieser hat wohl im Vorbeifahren einen VW gestreift, der zwischen 16 und 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich zur Hermann-Hesse-Straße am Straßenrand parkte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Gesuchte jedoch aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen sich unter 07144/9000 zu melden.