Unfallflucht in Marbach Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag ein geparktes Auto beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Der besagte VW Touran war zwischen 14 und 17 Uhr in der Affalterbacher Straße abgestellt worden. Bei seiner Rückkehr stellte der Besitzer schließlich den Schaden am Außenspiegel fest. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug diesen beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 800 Euro geschätzt.