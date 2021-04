Unfallflucht in Ludwigsburg Verletzten Radfahrer zurückgelassen

Zeitgleich wollte jedoch der gesuchte Autofahrer von der Richard-Wagner-Straße aus nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den Radler und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der 22-Jährige fiel auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Der Schaden am Rad liegt bei rund 2000 Euro. Der Fahrer des VW hielt auch zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Mannes. Nachdem sich die beiden Beteiligten kurz unterhalten hatten, hatte es den Anschein, als wollte der Fahrer an den Fahrbahnrand fahren. Stattdessen beschleunigte er jedoch und setzte seine Fahrt in der Stuttgarter Straße fort. Schließlich bog er weiter nach links in die Friedrichstraße in Richtung der Keplerstraße ab.