Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Unfalls in Großbottwar, bei dem ein Sechsjähriger verletzt worden ist. Ereignet hat sich der Vorfall am Freitagmittag, als der unbekannte Autofahrer um kurz nach 12 Uhr von der Lindenstraße nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er aber wohl den Jungen, der die Lindenstraße entlangging und gerade die Schillerstraße überqueren wollte. Das Kind stieß in der Folge gegen das Heck des Fahrzeugs und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter 07144/9000 entgegen.