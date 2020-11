Ein Unbekannter beschädigte am Samstagmittag wohl beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofsstraße einen Opel. Dessen Fahrer hatte ihn dort von 11.50 bis 12.20 Uhr abgestellt. Der Unfallfahrer machte sich indes aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach unter 07144/900-0 entgegen.