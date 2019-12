Unfallflucht in der Güntterstraße Parkendes Auto gestreift

Marbach - In der Güntterstraße in Marbach ist es am Mittwoch zwischen 9.30 und 18 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.