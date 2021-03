Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in der Bahnhofstraße in Erdmannhausen einen BMW beschädigt - und sich aus dem Staub gemacht. Der Wagen war am Sonntag gegen 21.20 Uhr geparkt worden. Als der Besitzer am Montagmorgen gegen 7 Uhr zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise werden unter 07144/9000 entgegengenommen.