Unfallflucht in Benningen Geparkten Mercedes beschädigt

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon 07144/900-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 20.35 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Straße in abschüssiger Richtung. Aus noch unbekannter Ursache prallte der Unbekannte im weiteren Verlauf gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um rund sechs Meter nach vorne geschoben. Der Unbekannte setzte hierauf seine Fahrt fort und bog nach rechts in die Marsstraße ab. Anwohner konnten den Unfall beobachten. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weißes, größeres Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.