Unfallflucht in Beihingen Autofahrer übersieht Radlerin

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Dienstagabend eine Radfahrerin mit seinem Auto umgefahren und sich aus dem Staub gemacht hat. Die 70-Jährige musste daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Radfahrerin gegen 19.30 Uhr auf der bevorrechtigten Ludwigsburger Straße unterwegs, als sie nach links in die Hohenecker Straße abbiegen wollte. Dafür hielt sie verkehrsbedingt zunächst auf der entsprechenden Linksabbiegerspur an. Als die 70-Jährige weiterradeln wollte, setzte der Unbekannte gerade dazu an aus der Hohenecker Straße nach links auf die Ludwigsburger Straße zu fahren.