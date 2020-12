Unfallflucht im Bahnweg in Steinheim Audi beim Ein- oder Ausparken beschädigt

Ein Unbekannter hat in Steinheim wohl beim Ein- oder Ausparken einen Audi beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Dieser war am Dienstag um 18.20 Uhr auf einem Parkplatz im Bahnweg abgestellt worden. Den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro stellte der Besitzer am Mittwoch gegen 9.30 Uhr fest.